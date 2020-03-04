4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli beklentisi toplu iş sözleşmesi ile ek zam yapılması. Bu konuda açılan davalarda işçiler lehine kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini artırdı. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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