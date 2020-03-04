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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 11:46
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    • 04.03.2020 11:46
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    Melikgazi kura sonuçları isim listesi: toki.gov.tr 700 konut çekiliş sonuçları…

    Melikgazi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ çekiliş sonuçları ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde 700 konut inşa edilecek. Konutların 490 tanesi 2+1 tipinde, 210 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden kura sonuçları isim listesi duyurulacak. İşte isim listesi hakkında merak edilenler…

    TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. TOKİ Melikgazi çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ Melikgazi kura sonuçları isim listesinde isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Toplam 700 adet inşa edilecek konutların 490 tanesi 2+1 tipinde, 210 tanesi ise 3+1 tipinde olacak.

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    Haberler Ekonomi TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi: toki.gov.tr Melikgazi Mimarsinan 700 konut çekiliş sonuçları…
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