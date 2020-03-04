TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. TOKİ Melikgazi çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ Melikgazi kura sonuçları isim listesinde isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Toplam 700 adet inşa edilecek konutların 490 tanesi 2+1 tipinde, 210 tanesi ise 3+1 tipinde olacak.