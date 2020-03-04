İş arayanlara kulüp desteği

İŞKUR'un 66ildeki 73 İş Kulübü ile iş arayanlaraiş bulma süreçlerinde profesyoneldestek sağladığını belirterek,"İş Kulüpleri'nden bugünekadarvatandaşımızfaydalandı. Aldığımız olumlusonuçlar ve geri bildirimlerlebirlikte İş Kulüplerimizi2020 sonuna kadardedi. İş Kulüpleri'ne kadınlar,gençler, engelliler gibi özelpolitika gerektiren gruplarınyoğun ilgi gösterdiğine değinenSelçuk, buralarda en fazla 15 kişidenoluşan gruplara 2 ila 5 güne kadarsürensöyledi.