Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    İş arayanlara kulüp desteği

    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 66 ildeki 73 İş Kulübü ile iş arayanlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladığını belirterek, "İş Kulüpleri'nden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalandı. Aldığımız olumlu sonuçlar ve geri bildirimlerle birlikte İş Kulüplerimizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

    İş arayanlara kulüp desteği
    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 66 ildeki 73 İş Kulübü ile iş arayanlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladığını belirterek, "İş Kulüpleri'nden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalandı. Aldığımız olumlu sonuçlar ve geri bildirimlerle birlikte İş Kulüplerimizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. İş Kulüpleri'ne kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Selçuk, buralarda en fazla 15 kişiden oluşan gruplara 2 ila 5 güne kadar süren teorik ve pratik eğitimler verildiğini söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İş arayanlara kulüp desteği
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri