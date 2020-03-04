İş arayanlara kulüp desteği

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 66 ildeki 73 İş Kulübü ile iş arayanlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladığını belirterek, "İş Kulüpleri'nden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalandı. Aldığımız olumlu sonuçlar ve geri bildirimlerle birlikte İş Kulüplerimizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. İş Kulüpleri'ne kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Selçuk, buralarda en fazla 15 kişiden oluşan gruplara 2 ila 5 güne kadar süren teorik ve pratik eğitimler verildiğini söyledi.
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