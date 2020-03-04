Gözler oradaydı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek ödeme ne kadar? Katsayı müjdesi geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bakan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik" dedi. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

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