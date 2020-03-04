Devletten teşvik nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda mazot desteği arttı. Organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. İşsizliği azaltmak için devletin birçok alanda teşviği var. Çoğu çalışan hatta patronlar dahi bu desteklerin farkında değil. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek.

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