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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 18:35
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    • 04.03.2020 18:35
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    Çalışma Bakanlığı TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş mı yapacak mı? Yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

    4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme farkı mı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli beklentisi toplu iş sözleşmesi ile ek zam yapılması. Bu konuda açılan davalarda işçiler lehine kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini artırdı. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

    Taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapılacak mı?

    Yüzdelik dilim ve tayin hakkı 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri için oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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    Haberler Ekonomi Çalışma Bakanlığı TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapacak mı? Yüzdelik dilim ve tayin hakkı...
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