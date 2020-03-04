Yüzdelik dilim ve tayin hakkı 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri için oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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