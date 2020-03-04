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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Bağ-Kur’lular ’lı çalışabilir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "İkili mecburiyet emeklilik maaşını düşürür mü? Bunun önüne nasıl geçilir?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Bağ-Kur’lular SSK’lı çalışabilir mi?
    1997 Aralık SGK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SGK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ-Kur sorumluluğum da olmuş. SGK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SGK primi ödenmezse otomatikman Bağ- Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emeklilik maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU

    Son düzenleme ile Bağ-Kur'luların başka bir işyerinde 'lı olarak çalışmasında bir sakınca yok. SSK'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık sigortalılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa, oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'dan 9 bin gün gerekecek.

    9 senedir çalışmaktayım. Şirketimiz Çin'deki coronavirüs sebebiyle bizi 2 ay sigortayı da yatırmadan ücretsiz izne çıkarma kararı aldı. 250 kişiyi ilgilendiren bir durum. Ücretsiz izin verme hakkı var mı? Alaattin GÜL

    Yasalarda açık hüküm olmamasına rağmen, Yargıtay içtihatlarına göre işçi ve işveren ücretsiz izin verme ve kullanma konusunda birbirlerini zorlayamaz. Bu tür bir izin yukarıda belirtilenler dışında ancak tarafların karşılıklı mutabakatı ile mümkündür. Ancak burada bahsettiğiniz farklı bir şey olabilir. Şirket işlerine devam ediyor ama birkaç elemana bu yapılmışsa farklı, şirket üretimi durdurma kararı almışsa farklı. O durumda yani bölgesel sektörel kriz, mücbir sebep dolayısıyla geçici iş durdurma durumunda bu kez çalışanların maaşları tarafından kısa çalışma ödeneği olarak ödeniyor.

    ekonomi@takvim.com.tr

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