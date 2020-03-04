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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:41
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    • 04.03.2020 09:43
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    4 Mart ne kadar? ? , çeyrek altın fiyatları!

    4 Mart merak konusu. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ve çeyrek Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin ardından altının ons fiyatının yüzde 3,2 değer kazanması dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Suriye ile ilgili gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İşte,

    4 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı?

    Altın fiyatları ne kadar? 4 Mart Çarşamba altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Kovid-19 salgını sonrası dünya piyasaları çalkalanmaya devam ediyor. FED'in sürpriz faiz indirim kararının ardından borsa yükselmiş ve döviz kurları gerilemişti. Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası olumlu yansıması bekleniyor. Peki, bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları artacak mı? İşte, 4 Mart altın fiyatları…

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    Haberler Ekonomi 4 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? Gram altın, çeyrek altın fiyatları!
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