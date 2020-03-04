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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 17:51
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    • 04.03.2020 17:54
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    2020 yılı devlet destekleri , , teşvik ücreti ne kadar?

    2020 yılı devlet destekleri vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda ler araştırılıyor. Özellikle , ve teşvik ücreti ne kadar olacak? Destekler bildiğimiz gibi Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor. İnternet üzerinden tarım hibe destekleri sorgulaması yapabilirsiniz. Tarımsal destekler ve hibeler, koyun hibe desteği, büyükbaş hayvancılık, ilaç, mazot, yem gibi konularda verilmektedir. Destekleme almak için gerekli şartları taşıyanlar 2020 yılında da başvurularını yapabilirler. Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde tane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr adresinde sizlerle

    2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik ücreti kaç TL?

    Devletten teşvik nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda mazot desteği arttı. Organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. İşsizliği azaltmak için devletin birçok alanda teşviği var. Çoğu çalışan hatta patronlar dahi bu desteklerin farkında değil. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik ücreti ne kadar?
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