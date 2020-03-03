Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank kredi faiz oranı rakamları emekliler tarafından araştırılıyor. Bu 4 banka emeklilere 100 bin lira kredi veriyor. Emekli kredisi sadece emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda kredi kampanyasına verilen isimdir. Bankalar emeklilere kredi verirken maaş müşterisi olmasını ve bankalardan bir icralık durumunun olmamasını istemektedir. Emekliye kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye faizsiz kredi var mı? Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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