Türkiye'ye 2 milyar dolar

Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly, 3 yılda Digiturk'e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, "İkinci evimiz olan Türkiye'ye yatırımımıza devam edeceğiz. 2020'de internet servis sağlayıcı hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecek" dedi. Katar'ın Doha kentinde bulunan beIN Media Group'un merkez üssünde Türk gazetecilerle bir araya gelen Al-Obaidly, Türkiye'nin kendileri için öneminden bahsetti. Al-Obaidly, şunları kaydetti:
15 MİLYARLIK PORTFÖY
Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu an 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz ki bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki yatırımımız da bu 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık." 43 ülkede olduklarını belirten Al-Obaidly, "Türkiye'ye uzun vadeli bir yatırımcı olarak geldik ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Digiturk spor içeriklerinden sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al Hudaifi ise en büyük sorunlarından birisinin korsan yayınlar olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 60'a ulaşmış korsan yayını önlemek için tüm paydaşlarımızın desteği ve yasal düzenleme gerekiyor" şeklinde konuştu.
15 MİLYARLIK PORTFÖY
Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu an 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz ki bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki yatırımımız da bu 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık." 43 ülkede olduklarını belirten Al-Obaidly, "Türkiye'ye uzun vadeli bir yatırımcı olarak geldik ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Digiturk spor içeriklerinden sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al Hudaifi ise en büyük sorunlarından birisinin korsan yayınlar olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 60'a ulaşmış korsan yayını önlemek için tüm paydaşlarımızın desteği ve yasal düzenleme gerekiyor" şeklinde konuştu.
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