Türkiye'ye 2 milyar dolar

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ve beIN Media Group CEO'su3 yılda Digiturk'e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, "İkinci evimiz olan Türkiye'ye yatırımımıza devam edeceğiz. 2020'dede sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecek" dedi. Katar'ın Doha kentinde bulunan beIN Media Group'un merkez üssünde Türk gazetecilerle bir araya gelen Al-Obaidly, Türkiye'nin kendileri için öneminden bahsetti. Al-Obaidly, şunları kaydetti:Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu anspor içeriği portföyüne sahibiz ki bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki yatırımımız da buportföyün bir parçası. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık." 43 ülkede olduklarını belirten Al-Obaidly, "Türkiye'yeolarak geldik ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Digiturk spor içeriklerinden sorumlu Grup Başkanıise en büyük sorunlarından birisininolduğunu vurgulayarak, "Yüzde 60'a ulaşmış korsan yayını önlemek için tüm paydaşlarımızın desteği veşeklinde konuştu.