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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:18
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    • 04.03.2020 09:18
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    Toplam 10 kredi oranını indirdi ve arttırdı! 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

    Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Aralarında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Emlak , Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

    3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

    4 Mart 2020 tarihi itibari ile vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bazı bankalar kredi faiz oranlarını arttırırken, bazı bankalar ise kredi faiz oranlarında indirim yapmıştır. Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı devam ediyor. İşte 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de.

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    Haberler Ekonomi Toplam 10 banka kredi faiz oranını indirdi ve arttırdı! 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?
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