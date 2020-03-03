4 Mart 2020 tarihi itibari ile vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bazı bankalar kredi faiz oranlarını arttırırken, bazı bankalar ise kredi faiz oranlarında indirim yapmıştır. Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı devam ediyor. İşte 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de.

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