toki.gov.tr TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi | TOKİ Kayseri Kocasinan çekiliş sonuçları...

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapıyor. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ kura sonuçları toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 550 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı!

Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...