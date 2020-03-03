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    • 03.03.2020 10:06
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    Kocasinan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 3 Mart çekilişi

    Kocasinan kura sonuçları isim listesi merakla bekleniyor. 3 Mart Kocasinan kura sonuçları merakla bekleniyor. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kura çekilişinde 550 konut sahibini bulacak. Kayseri Kocasinan Karpuzatan’da yapılacak konutların 385’i 2+1 tipinde, 165’i ise 3+1 tipinde inşa edilecek. toki.gov.tr adresinden Kayseri Kocasinan kura sonuçları duyurulacak. İşte detaylar…

    TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    3 Mart TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları isim listesi ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Kayseri çekilişi için heyecan dorukta. 2+1 tipinde 385, 3+1 tipinde 165 konut sahibini bulacak. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 55 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı!

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