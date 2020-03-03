3 Mart TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları isim listesi ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Kayseri çekilişi için heyecan dorukta. 2+1 tipinde 385, 3+1 tipinde 165 konut sahibini bulacak. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 55 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı!

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