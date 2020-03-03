Şubat 2020 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin 2020 Temmuz maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki memurların enflasyon farkında son durum nedir? Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almış ve bu farklar TİS maaş zammına eklenmişti. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

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