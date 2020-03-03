Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2020 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2020 10:57
    ABONE OL

    Piyasalar Hareketlendi: Altın ve euro sert yükseldi

    Mart ayı ile birlikte altın ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasalar bu haftaya hareketli olarak başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 327 TL seviyesinden kapatmış , ancak 'de piyasaların kapanmasının ardından sert şekilde düşmüştü. 516 TL seviyesine kadar düşen , piyasaların bugün açılması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasalar açılmadan önce 316 TL seviyesinde olan gram altın 321 TL seviyesini gördü. Dolar kuru haftaya düşüşle başladı. 6,25 TL 'den 6,23 TL ye düşen dolar kuru, bu seviyede devam ediyor. İşte dolar ve gram, bilezik ve fiyatı detayları takvim.com.tr'de

    Piyasalar Hareketlendi: Altın ve euro sert yükseldi

    Piyasalar haftaya hareketli başladı. Gram altın haftaya hızlı bir yükselişle başlarken dolar kuru düşüşe geçti. Dolar kurunun aksine euro kurunda sert yükseliş görüldü. Gram altının düşmesi ile çeyrek altın da düşüşe geçmişti. Ancak sabah saatlerinden bu yana yaşanan yükseliş , çeyrek altın fiyatlarını da arttırdı. Kapalı çarşıda çeyrek altın 525 TL 'ye alınıp 530 TL 'ye satılıyor. Euro kuru ise yükselişini sürdürüyor. 6,86 TL seviyesinde olan Euro , sabah saatlerinden bu yana hızlı bir yükselişle 6,92 TL seviyesini gördü. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Piyasalar Hareketlendi: Altın ve euro sert yükseldi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri