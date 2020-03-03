Piyasalar Hareketlendi: Altın ve euro sert yükseldi

Piyasalar haftaya hareketli başladı. Gram altın haftaya hızlı bir yükselişle başlarken dolar kuru düşüşe geçti. Dolar kurunun aksine euro kurunda sert yükseliş görüldü. Gram altının düşmesi ile çeyrek altın da düşüşe geçmişti. Ancak sabah saatlerinden bu yana yaşanan yükseliş , çeyrek altın fiyatlarını da arttırdı. Kapalı çarşıda çeyrek altın 525 TL 'ye alınıp 530 TL 'ye satılıyor. Euro kuru ise yükselişini sürdürüyor. 6,86 TL seviyesinde olan Euro , sabah saatlerinden bu yana hızlı bir yükselişle 6,92 TL seviyesini gördü. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.