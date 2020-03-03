MOTED’de Erbaş dönemi

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanlığı'na Başarı Erbaş seçildi. Erbaş, MOTED üyelerinin birçoğunda güvenli sürüş eğitim merkezleri olduğuna dikkat çekerek, bunların yaygınlaştırılması üzerinde çalıştıklarını söyledi. Erbaş, B sınıfı ehliyetler ile 125cc'ye kadar olan motosikletlerin kullanılabilmesiyle ilgili çalışma başlatılacağını belirtti.
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