Emekli maaşları, işçi maaşları ve memur maaşları değişti. Herkesi İlgilendiren değişiklik ne? Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler. Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır. Devlet çalışanlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri "gelir vergisi matrahına esas" gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır.

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