Kredi faizinde yepyeni fırsatlar sunuluyor! Akbank, QNB, Halkbank, TEB, ING, Ziraat faizi kaça düştü?

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bankaların kredi faizinde sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. İşte Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, TEB, ING Türkiye, Ziraat Bankası faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94

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