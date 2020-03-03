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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 09:54
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    • 03.03.2020 10:13
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    Kira artışı 2020 ayı oranı! Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir?

    Milyonlarca kiracı ayı larını çok yakından takip ediyor. Bu bağlamda Google'da araştırmalar hızlanmış durumda. Mart 2020 TEFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle ayın ilk günlerinde Mart ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mart 2020 kira artış oranı saat 10:00'da tarafından açıklandı. Kiraya bu ay en fazla %13,94  oranında yapılacak.

    Kira artışı 2020 Mart ayı zam oranı!

    Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde 'Mart ayı kira artış oranı' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Geçen ay 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı açıklanmıştı. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracılar "Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama...

    Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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