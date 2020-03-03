Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde 'Mart ayı kira artış oranı' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Geçen ay 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı açıklanmıştı. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracılar "Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama...

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...