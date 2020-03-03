İmalat ve ihracata 165 milyarlık kredi

büyümeye katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atankredilerinden en yüksek payı ticaret ve imalat sanayi aldı. Kullandırılan kredilerin yaklaşıkkısmı ihracatın finansmanı ve imalat sanayi sektörüne verildi. Yeni dönemde de fonun yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde kredilere tahsis edilecek.