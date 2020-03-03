İmalat ve ihracata 165 milyarlık kredi

Ekonomik büyümeye katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu kredilerinden en yüksek payı ticaret ve imalat sanayi aldı. Kullandırılan kredilerin yaklaşık 165 milyar liralık kısmı ihracatın finansmanı ve imalat sanayi sektörüne verildi. Yeni dönemde de fonun yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde kredilere tahsis edilecek.
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