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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 Gazete
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    İmalat PMI 2 yılın zirvesinde

    2019'un son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olan Türkiye, 2020'ye de güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak'ta 51.3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat'ta 52.4'e yükselerek üst üste ikinci ay 50 olan eşiği geçti.

    İmalat PMI 2 yılın zirvesinde
    2019'un son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olan Türkiye, 2020'ye de güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak'ta 51.3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat'ta 52.4'e yükselerek üst üste ikinci ay 50 olan eşiği geçti. PMI, imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018'den beri en hızlı iyileşmeye işaret etti.

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