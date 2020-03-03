Memur, işçi ve emekli maaşları için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılında maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Gündemde domino etkisi olarak muhtaçlık ödemesi de dahil bir çok asgari ücret dikkate alınıyor ve hesaplamalar bu tutar üzerinden gerçekleşiyor. Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler.

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