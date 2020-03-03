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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:56
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    • 04.03.2020 09:56
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    Herkesi ilgilendiren değişiklik bugün başlıyor! , işçi ve emekli maaşları değişti!

    Emekli maaşları, işçi maaşları ve maaşları değişti. Herkesi İlgilendiren değişiklik ne? Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler. Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır. Devlet çalışanlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri "gelir vergisi matrahına esas" gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır.

    Memur, işçi ve emekli maaşları değişti! Bugün başlıyor

    Memur, işçi ve emekli maaşları için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılında maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Gündemde domino etkisi olarak muhtaçlık ödemesi de dahil bir çok asgari ücret dikkate alınıyor ve hesaplamalar bu tutar üzerinden gerçekleşiyor. Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. İşte o değişkenlikler.

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