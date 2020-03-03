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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 Gazete
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    Etkin rekabet için yasa geliyor

    AK Parti, rekabet kurallarını yeniden belirleyen, pazarda rekabetçiliği bozan eylemlerin de soruşturulmasını sağlayan ve böylece daha iyi bir denetim getiren bir çalışma başlattı.

    Etkin rekabet için yasa geliyor
    AK Parti, rekabet kurallarını yeniden belirleyen, pazarda rekabetçiliği bozan eylemlerin de soruşturulmasını sağlayan ve böylece daha iyi bir denetim getiren bir çalışma başlattı. Yapılacak yeni düzenlemeyle piyasadaki rekabet dengesini bozma olasılığı olan görüşme ve ihalelere sonuçlanmadan müdahale edilebilecek.


    ZÜBEYDE YALÇIN

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