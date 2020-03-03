Enerjide yeşil tarife başlıyor

'yeşil tarife' için geri sayım başladı. Ekonomi paketinde yer alan düzenlemeyle, yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimiyle beraber kullanımı da yaygınlaştırılacak. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek. Bu kapsamdaki tarifeler EPDK tarafından belirlenecek.