Enerjide yeşil tarife başlıyor

Enerjide 'yeşil tarife' için geri sayım başladı. Ekonomi paketinde yer alan düzenlemeyle, yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimiyle beraber kullanımı da yaygınlaştırılacak. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek. Bu kapsamdaki tarifeler EPDK tarafından belirlenecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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