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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 17:08
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    • 03.03.2020 17:09
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    Emekliye 100 bin lira kredi! , Vakıfbank, Şekerbank, 60 ay vadeli...

    , Vakıfbank, Şekerbank, kredi oranı rakamları emekliler tarafından araştırılıyor. Bu 4 emeklilere 100 bin lira kredi veriyor. si sadece emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda kredi kampanyasına verilen isimdir. Bankalar emeklilere kredi verirken maaş müşterisi olmasını ve bankalardan bir icralık durumunun olmamasını istemektedir. Emekliye kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye faizsiz kredi var mı? Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

    Emekliye 100 bin TL kredi verilecek!

    Emekliye 100.000 TL Kredi kampanyası yapan bankalar hangileridir? Emekliye kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye faizsiz kredi var mı? Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında bilgiler vereceğiz.Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler emekli maaşlarını aldıkları bankalara giderek maaşlarına göre ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu krediler ile isterseniz tüm borçlarınızı kapatabilir isterseniz de nakit olarak bankalardan çekebilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Emekliye 100 bin lira kredi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli...
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