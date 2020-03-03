Emekliye 100.000 TL Kredi kampanyası yapan bankalar hangileridir? Emekliye kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye faizsiz kredi var mı? Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında bilgiler vereceğiz.Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler emekli maaşlarını aldıkları bankalara giderek maaşlarına göre ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu krediler ile isterseniz tüm borçlarınızı kapatabilir isterseniz de nakit olarak bankalardan çekebilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de

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