EFT 1 TL’ye indi

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısını 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiren, ödenecek tutarları önemli oranda düşüren düzenleme hayata geçti. Düzenlemenin bazı maddeleri yürürlüğe girerken, altyapı ve sistem geliştirme ihtiyacı olan maddelerin yürürlük tarihi 1 Nisan'a ertelendi. Daha önce bankaların en az 6 lira aldığı mobil ve internet EFT ücreti 1 liraya indi. EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1, ATM'den yapılan işlemlerde 2, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. İşlem tutarının bin ile 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2, 5 ve 10 lira, 50 bin liranın üzerinde olması halinde 25, 50 ve 100 lira olarak uygulanacak. Havale ücretleri de yarıya düşürüldü.
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