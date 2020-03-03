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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 16:10
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    • 03.03.2020 16:12
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    ve emeklilere üçlü kazanç müjdesi! 2375 ile 4500 lira ödeme yapılacak

    Milyonlarca çalışan ve emekliye 3'lü kazanç müjdesi geldi. Bu bağlamda emekliler, bu yılın ikinci mını Temmuz'da almaya hazırlanırken, ve ikramiye ile e kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek. ikramiyeleri ’ta verilecek. ikramiyeleri ‘da verilecek. Promosyonda taban fiyatı artışı gündemde. Taban fiyatları birkaç günde belli olacak. Emekliler de lerinin artmasını istiyor. Eğer artışı olursa bayram ikramiyesi 1118 lira, yeniden değerleme artışı olursa ikramiye 1225 olacak.

    Çalışanlara ve emeklilere üçlü kazanç müjdesi! 2375 ile 4500 lira...

    Çalışanlara ve Emeklilere üçlü kazanç. Mart ayıyla birlikte Emekliler, Nisan ve Mayıs aylarında Çalışanları mutlu edecek gelişmeler. Çalışanlara ve emeklilere ödeme geliyor. Çalışanlara ve emeklilere 2375 TL ile 4500 TL arasında ödeme yapılacak. İşte yapılacak o ödemelerin sistemi. Bu yılın başında maaşlarını alan emekliler maaşlarının geri kalanını Temmuzda alacak. Maaşların yanı sıra promosyon ve bayram ikramiyeleri de verilecek. Emeklilerin cebine 2375 ile 4500 lira ek gelir gelecek.

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