Çalışanlara ve Emeklilere üçlü kazanç. Mart ayıyla birlikte Emekliler, Nisan ve Mayıs aylarında Çalışanları mutlu edecek gelişmeler. Çalışanlara ve emeklilere ödeme geliyor. Çalışanlara ve emeklilere 2375 TL ile 4500 TL arasında ödeme yapılacak. İşte yapılacak o ödemelerin sistemi. Bu yılın başında maaşlarını alan emekliler maaşlarının geri kalanını Temmuzda alacak. Maaşların yanı sıra promosyon ve bayram ikramiyeleri de verilecek. Emeklilerin cebine 2375 ile 4500 lira ek gelir gelecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ