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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:26
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    • 04.03.2020 09:26
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    li çalışanlara yeni formülü müjdesi! Dört ayda bir ikramiye ve ...

    li çalışana maaşları iyileştirme komisyonu mecliste. Ücretli çalışana 4 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. İlk olarak duyurduğumuz haber sonrası 4 ayda 1 ikramiye kesinleşti mi? Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu sı işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

    Asgari ücretli çalışanlara müjde! Dört ayda bir ikramiye...

    Asgari ücretle çalışanlar asgari ücret gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 3 kere hesaplarına yatırılacak. Peki asgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları en son haberler sayfamızda

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    Haberler Ekonomi Asgari ücretli çalışanlara yeni zam formülü müjdesi! Dört ayda bir ikramiye ek ödeme ve devlet yardımları...
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