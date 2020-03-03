Asgari ücretle çalışanlar asgari ücret gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 3 kere hesaplarına yatırılacak. Peki asgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları en son haberler sayfamızda

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