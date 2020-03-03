Antalya rekor kırdı

Ocak ayında tüm zamanların en yüksek dönemsel turist sayısına ulaşan Antalya, yeni bir rekora imza attı. Kenti 2 ayda,artışlaturist ziyaret etti. 2 aylık verilere göre, en çok turist Rusya'dan geldi. Geçen yıl 2 aylık dönemde 69 bine yakın Rus turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl Ocak-Şubat aylarındaki Rus turist sayısı yüzde 50'ye yakın artışla'e yükseldi. Ruslar'ın toplam turist sayısındaki payı yüzde 31.4 oldu. İkinci sırayı isealdı.'dan geçen sene 2 aylık dönemdeolan turist sayısı, bu yıl yüzde 35.4 artışla'e çıktı. Almanya'nın payı yüzde 30 oldu.'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Gemilerle