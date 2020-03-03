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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 Gazete
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    Antalya rekor kırdı

    Turizmde Ocak ayında tüm zamanların en yüksek dönemsel turist sayısına ulaşan Antalya, yeni bir rekora imza attı. Kenti 2 ayda, yüzde 30 artışla 388 bin 994 turist ziyaret etti.

    Antalya rekor kırdı
    Turizmde Ocak ayında tüm zamanların en yüksek dönemsel turist sayısına ulaşan Antalya, yeni bir rekora imza attı. Kenti 2 ayda, yüzde 30 artışla 388 bin 994 turist ziyaret etti. 2 aylık verilere göre, en çok turist Rusya'dan geldi. Geçen yıl 2 aylık dönemde 69 bine yakın Rus turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl Ocak-Şubat aylarındaki Rus turist sayısı yüzde 50'ye yakın artışla 103 bin 94'e yükseldi. Ruslar'ın toplam turist sayısındaki payı yüzde 31.4 oldu. İkinci sırayı ise Almanya aldı. Almanya'dan geçen sene 2 aylık dönemde 73 bin 539 olan turist sayısı, bu yıl yüzde 35.4 artışla 99 bin 625'e çıktı. Almanya'nın payı yüzde 30 oldu.

    UZAK DOĞU YERİNE KARADENİZ
    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Gemilerle bölge turizmi de hareketlenecek.

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