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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 15:50
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    • 03.03.2020 16:13
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    Emeklilere 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 la birlikte yatacak!

    Milyonlarca , ve Bağkur emeklisi için ayı güzel geçecek bir yandan promosyon ödemeleri aynı anda 2. grupta yer alanlar için 3 aylık fark ödemesi bekleniyor. Buna göre; en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

    Emeklilere 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 zamla birlikte yatacak!

    Emeklilere 2020 yılı Şubat ayında 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 zamla birlikte yatmıştı! Peki en düşün memur emeklisinin alacağı fark ile birlikte maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde.... Buna göre, Aralık - Ocak - Şubat aylarındaki fark ödemelerini aldılar ise 1 aylık, Aralık - Şubat - Mart dönemine dair fark ödemesi alanlara 2 aylık, Ocak - Şubat - Mart dönemleri ise 3 aylık fark ödemesi alabilecekler. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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