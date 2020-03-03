Emeklilere 2020 yılı Şubat ayında 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 zamla birlikte yatmıştı! Peki en düşün memur emeklisinin alacağı fark ile birlikte maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde.... Buna göre, Aralık - Ocak - Şubat aylarındaki fark ödemelerini aldılar ise 1 aylık, Aralık - Şubat - Mart dönemine dair fark ödemesi alanlara 2 aylık, Ocak - Şubat - Mart dönemleri ise 3 aylık fark ödemesi alabilecekler. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ