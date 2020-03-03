3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları yattı mı sorusu araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı (aylığı) için gözler Mart ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Bu ödemeler, hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödeniyor. E-Devlet veya SMS üzerinden evde bakım maaşı sorgulamak da mümkün.

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