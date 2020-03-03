Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Aralarında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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