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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 11:21
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    • 03.03.2020 11:21
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    3 Mart 2020 ların güncel kredi oranları ne oldu? Toplam 10 banka kredi faiz oranını indirdi ve arttırdı!

    3 Mart 2020 tarihi itibari ile vatandaşlar konut kredisi oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bazı lar kredi faiz oranlarını arttırırken, bazı bankalar ise kredi faiz oranlarında indirim yapmıştır. Sıfır konutlar için Vakıfbank, , , Vakıf Katılım ve Ziraat tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı devam ediyor. İşte 3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları...

    3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

    Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Aralarında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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    Haberler Ekonomi 3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu? Toplam 10 banka kredi faiz oranını indirdi ve arttırdı!
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