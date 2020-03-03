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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 13:32
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    • 03.03.2020 13:32
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    2020 yılı ödemesi başlayan lar... 6 bankadan emeklilere güzel haber ve dikkat çeken uyarı

    Milyonlarca , SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği Mart ayı geldi. Emekliler ödemelerinin ne an ve hangi gün başlayacağını ve lardan gelecek olan haberleri merak ediyor. Bankalar emekli maaşı alanlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek için emekli promosyon tekliflerini hazır. Peki 2020 yılında bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapacak? 2020'de hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak. Biz de takvim.com.tr olarak emekli promosyon ödemelerini takip ediyoruz. Şimdiye kadar 6 banka 2020 emekli banka promosyonu hakkında açıklama yaptı. İşte 2020 emekli banka promosyonu ödemeleri hakkında son durum...

    2020 yılı promosyon ödemesi başlayan bankalar...

    2020 Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart itibari ile banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak. Bankalar 2020 yılı için emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin haricinde çeşitli kampanyalar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Şekerbank, TEB, Fibabanka, Finansbank ve İNG bank açıklama yapmıştı. Emeklileri ilgilendiren açıklamada, banka promosyonu için kamu bankalarının tekliflerinin beklenmesi gerektiği bildirildi. Kamu bankalarının teklifleri sornası özel bankaların rakamları yükseltebileceği bildirildi. İş Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank henüz 2020 promosyon tekliflerini açıklamadı.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı promosyon ödemesi başlayan bankalar... 6 bankadan emeklilere güzel haber ve dikkat çeken uyarı
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