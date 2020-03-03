2020 Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart itibari ile banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak. Bankalar 2020 yılı için emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin haricinde çeşitli kampanyalar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Şekerbank, TEB, Fibabanka, Finansbank ve İNG bank açıklama yapmıştı. Emeklileri ilgilendiren açıklamada, banka promosyonu için kamu bankalarının tekliflerinin beklenmesi gerektiği bildirildi. Kamu bankalarının teklifleri sornası özel bankaların rakamları yükseltebileceği bildirildi. İş Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank henüz 2020 promosyon tekliflerini açıklamadı.

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