Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan Mart 2020 ihaleleri ve detayları haberimizde yer alıyor. TOKİ ihaleleri Mart 2020 ayı için yayımlandı! Yayımlanan listeye göre İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Adana, Konya, Karaman, Ankara, İzmir ve çeşitli illerde TOKİ ihaleye çıkıyor. TOKİ bu ay hangi ihalelere çıkacak? TOKİ hizmet alımı ihaleleri neler? TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edilmişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ