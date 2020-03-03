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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 12:46
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    • 03.03.2020 12:49
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    2020 maaşı için yeni fırsatı: Çalışanlara 463 TL müjdesi...

    Milyonlarca li çalışan son dakika haberlerini merak ediyor. Bu bağlamda ve ikramiye detaylarını haberimizde vereceğiz. Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi maaşlara gelmesi eklenen müjdesi için meclisten alınacak olan kararı beklemeye başladı. Asgari ücretle çalışanlardan kesilen vergi kesintileri üzerinden yapılan düzenlemelerin ardından maaş iyileştirme yapılması bekleniyor. Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır. İşte tüm detaylar takvim.com.tr'de

    Çalışanlara 463 TL ek ödeme müjdesi

    Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Verilen yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacak. Yani yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek olan 463 lira ile beraber 1.852 liralık ek ödeme yapılmış olacak. Aylık olarak hesaplandığında ise asgari ücrete 154 liralık ek zam ödemesi gerçekleştirilecek. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir.

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    Haberler Ekonomi 2020 asgari ücret maaşı için yeni zam fırsatı: Çalışanlara 463 TL ek ödeme müjdesi...
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