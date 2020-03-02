2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım bankası konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut almak isteyenleri ilgilendiren açıklamada Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranlarının yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

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