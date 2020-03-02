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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 13:46
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    • 02.03.2020 13:55
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    Kredi oranları arttı! ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?

    Bazı lar ayına girdiğimiz şu günlerde kredi ve mevduat oranlarını yükselti. Bu bağlamda bankaların konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. ING Bank konut kredisi faiz oranını yüzde 0.94'ten 0.99'a arttırdı. TEB ise konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'dan 1.13 seviyesine yükseltti. Ayrıca 32 günlük mevduat faiz oranları yüzde 1 oranında yükseliş yaşarken uzun süredir dalgalı seyrettiği yüzde 10 seviyesinden yüzde 11 seviyesine ulaştı. İşte 2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları detayları takvim.com.tr'de.

    2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları yükseldi!

    Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bundan önce kredi ve mevduat faizlerini aşağı çekerken Corona virüs ve Rusya ile Suriye gerginliği nedeniyle bu kez aynı etkiyi göstermedi. Geçen hafta Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 11.25'ten 10.75'e çekmişti. Kararın ardından bundan önceki 5 faiz indiriminde olduğu gibi kredi ve mevduat faizlerinde indirim beklenirken konut kredisi faizleri düştüğü en alt düzey olan aylık yüzde 0.94'ten yüzde 0.99'a kadar çıkarıldı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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    Haberler Ekonomi Kredi faiz oranları arttı! 2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
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