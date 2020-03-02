Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bundan önce kredi ve mevduat faizlerini aşağı çekerken Corona virüs ve Rusya ile Suriye gerginliği nedeniyle bu kez aynı etkiyi göstermedi. Geçen hafta Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 11.25'ten 10.75'e çekmişti. Kararın ardından bundan önceki 5 faiz indiriminde olduğu gibi kredi ve mevduat faizlerinde indirim beklenirken konut kredisi faizleri düştüğü en alt düzey olan aylık yüzde 0.94'ten yüzde 0.99'a kadar çıkarıldı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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