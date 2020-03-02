'Gazi'ye ikinci maaş

ve harpmalulü gazilere5 bin günüve 20 yılsigortalılıksüresinidoldurmalarıdurumundabağlanacak. Yaklaşıkimkanı sağlanacak. SGK, kendi hayatınıidame edemeyecek kadar bakımamuhtaç olanlara ayrıca aylık 4 bin 208lira ilave bakım ücreti ödendiğini söyledi.