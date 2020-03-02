'Gazi'ye ikinci maaş

Vazife ve harp malulü gazilere 5 bin günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak. Yaklaşık 10 bin kişiye ikinci gelir imkanı sağlanacak. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, kendi hayatını idame edemeyecek kadar bakıma muhtaç olanlara ayrıca aylık 4 bin 208 lira ilave bakım ücreti ödendiğini söyledi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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