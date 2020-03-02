Bazı bankalar 2020 Mart ayına girdiğimiz şu günlerde kredi ve mevduat faiz oranlarını yükselti. Bu bağlamda bankaların konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. ING Bank konut kredisi faiz oranını yüzde 0.94'ten 0.99'a arttırdı. TEB ise konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'dan 1.13 seviyesine yükseltti. Ayrıca 32 günlük mevduat faiz oranları yüzde 1 oranında yükseliş yaşarken uzun süredir dalgalı seyrettiği yüzde 10 seviyesinden yüzde 11 seviyesine ulaştı. İşte 2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları detayları takvim.com.tr'de.

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