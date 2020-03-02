2 Mart EYT son dakika haberleri... Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılma meselesi uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. AK Partili bir milletvekili, Başkan Erdoğan'a EYT'lilerle ilgili sıkıntıları dile getirerek, yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunmuştu. Toplantıda bir milletvekili emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirmişti, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

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