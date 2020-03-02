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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 12:09
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    • 02.03.2020 12:09
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    'liler için yeni bir sistem! 'a önerildi

    2 Mart gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Başkan ile vekiller, istişare toplantılarının ikincisini gerçekleştirmek üzere 'nde bir araya gelmişti. 'a yeni bir sistem önerilmişti. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında.

    EYT'liler için yeni bir sistem! Başkan Erdoğan'a önerildi

    2 Mart EYT son dakika haberleri... Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılma meselesi uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. AK Partili bir milletvekili, Başkan Erdoğan'a EYT'lilerle ilgili sıkıntıları dile getirerek, yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunmuştu. Toplantıda bir milletvekili emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirmişti, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

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