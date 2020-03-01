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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 09:53
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    • 01.03.2020 10:04
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    Yatırımcılar dikkat! nda korkutan tahmin! Yıllar önce böyle uyarmıştı!

    ile ilgili gelişmeler ve son dakika haberleri yatırımcılar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve lar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Yıllar önce dünyaca ünlü ekonomist altın fiyatlarının 2 bin dolar olacağını söylediğinde bunun bir kehanet olduğunu düşünenler şimdi Jim Rogers'ın analizlerini takip etmeye başladı.

    Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Yıllar önce böyle uyarmıştı!

    Dünyaca ünlü zenginler ve küresel yatırımcılar ekonomik belirsizlik sebebiyle tonlarca altın almaya başladı. Artan talep yüzünden altın ihtiyacı karşılanamıyor. Yatırımcı fiziksel altın almaya başladı.Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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