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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 09:42
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    • 01.03.2020 09:42
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    Uzmanlardan şok uyarı! düşüyor gibi olsa da hedef fiyat çok yüksek!

    ile ilgili gelişmeler dünyada yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşüyor gibi görünse de aslında uzmanlar bu konu hakkında vatandaşları uyarıyor. Bu bağlamda ve ABD arasındaki gerginlik azaldıkça altın fiyatları yedi yılda ilk kez 1.600 doların üzerine çıktıktan sonra çarşamba günü geri düştü. Yine de, emtia dünyanın en iyi performans gösteren varlıklarından biri oldu. ’ın haberine göre altının yükselişi yeni başladı. 'da 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor. Altının ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

    Uzmanlardan şok uyarı! Altın fiyatları düşüyor gibi olsa da...

    Orta vadeli yükseliş trendinde olan altın güçlü yükselişi sonrası gerilen küresel ortamında bir nebze yatışması ile kar satışlarıyla karşılaştı. Altın yatırımcısı sert geri çekilme sonrası endişeye kapıldı. Şimdilerde bu düşüş sürecek mi yoksa geçici bir düşüş mü sorusu en çok sorulan sorular arasında. Uzman analist doların onsu 3000 usd olacak dedi ve şu açıklamaları ekledi. Coronavirüs fiyatlaması yerini yatay bir görüntüye hatta yer yer kar satışlarına bırakmış gözüküyor. Sarı metal Asya seansında 1634 desteğine kadar gerilerken, bu desteğin kırılması durumunda satışlar tekrar 1624'e kadar sarkabilir. Olası tepkilerde grafikte görülen downtrend çizgisi direnç hattı olarak izlenebilir.

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