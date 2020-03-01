Orta vadeli yükseliş trendinde olan altın güçlü yükselişi sonrası gerilen küresel ortamında bir nebze yatışması ile kar satışlarıyla karşılaştı. Altın yatırımcısı sert geri çekilme sonrası endişeye kapıldı. Şimdilerde bu düşüş sürecek mi yoksa geçici bir düşüş mü sorusu en çok sorulan sorular arasında. Uzman analist doların onsu 3000 usd olacak dedi ve şu açıklamaları ekledi. Coronavirüs fiyatlaması yerini yatay bir görüntüye hatta yer yer kar satışlarına bırakmış gözüküyor. Sarı metal Asya seansında 1634 desteğine kadar gerilerken, bu desteğin kırılması durumunda satışlar tekrar 1624'e kadar sarkabilir. Olası tepkilerde grafikte görülen downtrend çizgisi direnç hattı olarak izlenebilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ