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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 Gazete
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    Sürdürülebilir enerji hamlesi

    AYDEM Yenilenebilir Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji Başkanı İdris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir taraftan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

    Sürdürülebilir enerji hamlesi
    AYDEM Yenilenebilir Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji Başkanı İdris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir taraftan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

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