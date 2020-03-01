Sürdürülebilir enerji hamlesi

AYDEM Yenilenebilir Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji Başkanı İdris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir taraftan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.
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