Altın fiyatları son dakika: Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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