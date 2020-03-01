Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise belirlemek sizin elinizde. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları. İster SSK'lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (22 bin 72.50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış olabilir. Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.

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