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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:09
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    • 02.03.2020 09:09
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    Mahkumlara af, , 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum, çıktı mı? Bu hafta gündemi!

    Bu hafta gündemi nedir? Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, , 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Bazı milletvekilleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden banka sicili bozulan kişilere yönelik sicil affı getirilmesini Meclise getirilmesini teklif etmesinin ardından yine EYT sorununun çözülmesi isteyen bazı vekiller yeni yargı paketi içerisine EYT'liler için düzenlemelerin de girmesi için çalışmaya başladığı bekleniyor

    Bu hafta Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge...

    Bu hafta Meclis gündemi hayli yoğun geçecek. EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Mahkumlara af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum, çıktı mı? Bu hafta Meclis gündemi!
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