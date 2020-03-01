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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 10:47
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    • 01.03.2020 10:57
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    Kadroya geçen Taşeron ve Kamu işçisi için 913 TL verilecek!

    Kadroya geçen Taşeron ve Kamu işçisi ilave tediye alma tarihlerini ve ne kadar alacaklarını oldukça merak ediyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine ikinci ilave tediye öncesi yapılacak. Her sene taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor. 13'er günlükten 4 taksit şeklinde işçilere toplamda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiyeler , işçilere bir nebze de olsa  ilaç gibi geliyor. 2020 yılı Ramazan ayı (Oruç ayı) 24 Nisan günü başlayacak. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek.

    Kadroya geçen Taşeron ve Kamu işçisi için 913 TL verilecek!

    Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine Ramazan Bayramı öncesi ikramiye verilecek. en az 913 TL 'lik ilave tediye alacak işçiler , bayrama bir nebze olsa da rahat girecek. Asgari ücret miktarı + yüzde 4 YHK zammının eklenmesi sonrası brüt en düşük işçi maaşı 3060 TL olacak. Bu brüt ücrete göre hesaplama yapıldığında işçiler 2020 yılında en düşük 913 TL ilave tediye ödemesi alacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Bayram öncesi yapılacak ilave tediye ödemeleri, işçilerin bayram masraflarını hafifletecek.

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