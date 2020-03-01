Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine Ramazan Bayramı öncesi ikramiye verilecek. en az 913 TL 'lik ilave tediye alacak işçiler , bayrama bir nebze olsa da rahat girecek. Asgari ücret miktarı + yüzde 4 YHK zammının eklenmesi sonrası brüt en düşük işçi maaşı 3060 TL olacak. Bu brüt ücrete göre hesaplama yapıldığında işçiler 2020 yılında en düşük 913 TL ilave tediye ödemesi alacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Bayram öncesi yapılacak ilave tediye ödemeleri, işçilerin bayram masraflarını hafifletecek.

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