Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım haberi vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Bu bağlamda Meclise kanun teklifinde bulunulmuştu. Mecliste gündeme gelecek ve görüşülecek olan bu düzenlemenin onaylanması halinde her aile 5 bin TL'ye varan maaş yardımı yapılacak. Yardım miktarı yoksulluk sınırı altında yaşayan ailenin kazancına eklenecek parasal destek ile 5 bin 238 liraya yükselmiş olacak. Geçim düzeyi yüksek ülkelerde sosyal yardım ve asgari geçim indirimi konularının yıllar önce düzenlendiğini belirtti. İşte her eve 5 bin TL yardım başvuru şartları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ