Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2020 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2020 10:03
    ABONE OL

    Geçim sıkıntısı yaşayan maddi yardım!

    Geçim sıkıntısı yaşayan maddi yardım haberi vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Bu bağlamda Meclise kanun teklifinde bulunulmuştu. Mecliste gündeme gelecek ve görüşülecek olan bu düzenlemenin onaylanması halinde her aile 5 bin TL'ye varan maaş yardımı yapılacak. Yardım miktarı yoksulluk sınırı altında yaşayan ailenin kazancına eklenecek parasal destek ile 5 bin 238 liraya yükselmiş olacak. Geçim düzeyi yüksek ülkelerde sosyal yardım ve asgari geçim indirimi konularının yıllar önce düzenlendiğini belirtti. İşte her eve

    Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım

    TBMM Başkanlığı'na, bir kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinde, yoksulluk sınırı altında geliri olan ailelere devletin yardımda bulunulması istendi. Teklif TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilirse, evine 5 bin 238 liradan az para giren 4 kişilik her aileye, devlet yardımda bulunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan son açıklamalarda özellikle ekonomik anlamda bir yük getirecek düzenlemenin kabul edilemeyeceği vurgulanmış ve talepler bu nedenle geri çevrilmişti.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Geçim sıkıntısı yaşayan her aileye 5000 TL maddi yardım!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri