TBMM Başkanlığı'na, bir kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinde, yoksulluk sınırı altında geliri olan ailelere devletin yardımda bulunulması istendi. Teklif TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilirse, evine 5 bin 238 liradan az para giren 4 kişilik her aileye, devlet yardımda bulunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan son açıklamalarda özellikle ekonomik anlamda bir yük getirecek düzenlemenin kabul edilemeyeceği vurgulanmış ve talepler bu nedenle geri çevrilmişti.

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